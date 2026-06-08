La semana comenzó con tiempo inestable en Villa Cañás. Durante la mañana de este lunes se registraron lluvias débiles, cielo cubierto y una temperatura de 12 grados, acompañada por vientos moderados del sector sur.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían mantenerse de manera aislada durante las primeras horas del día, aunque con tendencia a disminuir hacia la tarde. La nubosidad seguirá predominando, pero sin fenómenos de relevancia.

A partir del martes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. La jornada se presentará parcialmente nublada, con una temperatura máxima cercana a los 15 grados y vientos moderados del noreste.

El miércoles podrían registrarse algunas lluvias débiles aisladas, aunque de corta duración. Luego, entre el jueves y el viernes, el tiempo se mantendría estable con presencia de sol entre nubes, temperaturas agradables y máximas que alcanzarán los 17 grados.

Sin embargo, el fin de semana volvería a mostrar cambios. Para el sábado se prevé el regreso de precipitaciones débiles y un marcado descenso de temperatura debido al ingreso de aire frío. El domingo se presentaría más fresco, con una mínima cercana a los 2 grados y cielo parcialmente nublado.

En este marco, los próximos días ofrecerán una mejora significativa respecto al inicio de semana, aunque se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios en las condiciones climáticas.