La estatua de Mirtha Legrand, instalada en una de las glorietas del parque que lleva su nombre en Villa Cañás, fue vandalizada durante el fin de semana.

Personas todavía no identificadas dañaron gran parte del cabello de la escultura, retiraron uno de sus aros y rompieron un sector del sillón.

Tras comprobarse los daños, la estatua fue retirada del parque y trasladada al taller de herrería municipal, donde se realizarán las tareas necesarias para restaurarla.

Hasta el momento no se conocieron novedades sobre los responsables del hecho. Las roturas no serían de gravedad y se estima que la obra podrá volver a ser instalada en los próximos días, aunque todavía no existe una fecha confirmada.

Una estatua que generó repercusión

La escultura fue presentada en junio de 2023, durante el aniversario de Villa Cañás, como un homenaje a Mirtha Legrand, nacida en la ciudad.

La obra fue realizada por el artista cordobés Daniel Melero con una estructura de metal y una terminación de color bronce.

Pocos días después de su inauguración, la conductora manifestó públicamente que no se sentía representada por el rostro de la estatua.

“No es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima”, expresó Mirtha Legrand en aquel momento.

Luego de esas declaraciones, la obra fue retirada para realizarle modificaciones, principalmente en el rostro. Tiempo después volvió a ser colocada en el parque, aunque la conductora nuevamente cuestionó su parecido.

Ahora, el personal municipal deberá reparar el cabello, reemplazar el aro faltante y restaurar el sector dañado del sillón antes de que la estatua regrese al espacio público.