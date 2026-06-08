La discusión por una nueva Ley Provincial de Educación en Santa Fe comenzó a generar controversias antes de su tratamiento formal. Uno de los cuestionamientos más fuertes surgió desde el gremio docente SADOP Rosario, cuyo secretario general, Martín Lucero, expresó profundas dudas sobre el proceso impulsado por el gobierno provincial.

Durante una entrevista en el programa Democráticamente, Lucero sostuvo que las comisiones convocadas para debatir la futura normativa podrían tener como objetivo legitimar decisiones ya definidas de antemano. En ese sentido, manifestó su desconfianza sobre el alcance real de los aportes que puedan surgir de las instancias de participación previstas.

Según el dirigente sindical, detrás de la iniciativa existiría una intención política vinculada a sectores que integran la coalición oficialista. Lucero afirmó que la futura legislación podría abrir espacios de mayor participación a grupos evangélicos dentro del sistema educativo provincial, tanto en la gestión privada como en la estatal.

En sus declaraciones también mencionó al diputado provincial Walter Ghione, a quien vinculó con esa posible ampliación de influencia dentro del ámbito educativo. Además, consideró que el proyecto respondería a acuerdos políticos internos de la coalición de gobierno encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

Críticas al Plan Raíces

Lucero también cuestionó el Plan Raíces, impulsado por el Ministerio de Educación de Santa Fe para mejorar los niveles de alfabetización.

El dirigente puso en duda los resultados obtenidos hasta el momento y criticó el monto de inversión destinado al programa. Asimismo, expresó reparos respecto al rol de la asociación civil encargada de colaborar en la implementación y evaluación de la iniciativa, al considerar que ello podría afectar la objetividad de los resultados presentados.

Cuestionamientos al rumbo político

En otro tramo de la entrevista, el titular de SADOP Rosario sostuvo que una parte importante del electorado apoyó a Pullaro creyendo que representaba una continuidad de las gestiones de Hermes Binner y Miguel Lifschitz.

Sin embargo, consideró que el actual gobierno adoptó una orientación política diferente y aseguró que la gestión provincial se encuentra más cercana a posiciones de centroderecha. También señaló que el Partido Socialista perdió influencia dentro de la coalición oficialista.

La situación económica, en el centro de la preocupación

Hacia el final de la entrevista, Lucero sostuvo que la principal preocupación de los santafesinos pasa actualmente por la situación económica y la pérdida de poder adquisitivo.

Según expresó, el gobierno provincial debería prestar mayor atención a las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y complementar las políticas de seguridad con medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

La futura Ley de Educación aparece así como uno de los debates que promete generar mayor discusión en la provincia durante los próximos meses, con posiciones encontradas entre el oficialismo y distintos actores del sistema educativo.