La Justicia condenó a Alexis José Randisi y Violeta Aylén Rodríguez, ambos domiciliados en Venado Tuerto, luego de homologar un acuerdo de procedimiento abreviado entre el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública.

La investigación fue encabezada por el fiscal Iván Raposo, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada María Cecilia Tosco. Como parte de la sentencia, ambos recibieron una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial para portar o tener armas de fuego por un plazo equivalente al doble de la condena.

Según lo resuelto, Randisi fue condenado como coautor de robo simple, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Rodríguez, por su parte, fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia indebida de arma de fuego.

Los hechos investigados

Uno de los episodios atribuidos a Randisi ocurrió en diciembre de 2022, cuando junto a otras personas habría participado en el robo de bicicletas y distintos elementos de una cochera ubicada en Belgrano al 1000 de Venado Tuerto.

La causa también incluyó un procedimiento realizado en agosto de 2025 en una plaza de la ciudad. Allí, personal policial identificó a la pareja y encontró en poder de Rodríguez varios envoltorios con marihuana, que totalizaban 8,2 gramos.

Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, se concretó un allanamiento en la vivienda donde convivían ambos, en calle López al 1500. Durante el operativo se secuestró una pistola calibre 22 con municiones, cocaína y marihuana fraccionadas para su comercialización, una balanza de precisión, teléfonos celulares, semillas, cogollos y más de 552 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la acusación, la cantidad de envoltorios preparados, la presencia de dinero en efectivo y los elementos utilizados para el fraccionamiento permitieron acreditar que las sustancias estaban destinadas a la venta.

Durante la audiencia, los imputados aceptaron los términos del acuerdo abreviado y prestaron conformidad para que la sentencia quedara firme.