La Selección Argentina recibió una noticia que genera inquietud a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo. El mediocampista de Boca y habitual integrante del equipo de Lionel Scaloni, Leandro Paredes, sufrió una distensión muscular en el isquiotibial derecho.

La lesión fue confirmada luego de los estudios realizados tras el encuentro que Boca disputó ante Universidad Católica. Durante el partido, el volante mostró evidentes signos de dolor y posteriormente reconoció que arrastraba una molestia física desde los días previos.

"Venía con una sobrecarga durante la semana, pero no me iba a perder este partido", explicó el futbolista una vez finalizado el encuentro, dejando en claro que decidió jugar pese a la advertencia del cuerpo técnico.

La lesión obligará a Paredes a perderse los amistosos que la Selección disputará en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio, respectivamente. Sin embargo, el principal foco está puesto en su recuperación de cara al debut mundialista del 16 de junio ante Argelia.

Desde el entorno del jugador transmiten tranquilidad y consideran que la lesión no reviste gravedad. Además, destacan que el futbolista suele acortar los tiempos de recuperación gracias a un intenso trabajo físico y de rehabilitación.

A lo largo del semestre, Paredes ya había atravesado distintos inconvenientes físicos. En febrero sufrió una lesión en el tobillo que lo dejó fuera de varios encuentros y, posteriormente, también arrastró molestias musculares durante el superclásico frente a River. Pese a ello, continuó sumando minutos en una exigente seguidilla de partidos.

Ahora, tanto el jugador como el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirán de cerca la evolución de la lesión para determinar si podrá llegar en óptimas condiciones al inicio del Mundial.