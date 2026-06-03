Las figuritas del Mundial 2026 quedaron fuera de las aulas de un colegio privado de Mendoza. Las autoridades de la institución solicitaron a las familias que los alumnos no lleven álbumes ni sobres al establecimiento con el objetivo de preservar el desarrollo normal de las actividades escolares.

La decisión fue tomada por el Colegio Nadino, ubicado en la capital mendocina, y fue comunicada a los padres a través de un mensaje de WhatsApp. Desde la institución explicaron que el intercambio de figuritas comenzó a generar situaciones de distracción durante las clases y alteraciones en la dinámica cotidiana del colegio.

Según indicaron, las conversaciones y canjes ya no se limitaban a los recreos, sino que también se extendían a los horarios de enseñanza, afectando la concentración de los estudiantes y el trabajo de los docentes.

Además, señalaron que algunos intercambios derivaron en discusiones y conflictos entre alumnos, situación que en varias oportunidades requirió la intervención de maestros y directivos para evitar mayores inconvenientes.

En este marco, las autoridades apelaron a la colaboración de las familias para que los estudiantes disfruten de la colección fuera del ámbito escolar y así garantizar un mejor clima de aprendizaje dentro de las aulas.