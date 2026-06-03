Protege tu Casa: un trámite gratuito para cuidar la vivienda

El programa provincial permite que propietarios incorporen su vivienda o terreno al régimen de protección frente a posibles deudas, sin costo para las familias.
Regionales03/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El programa provincial “Protege tu Casa” continúa acercando a los vecinos una herramienta legal destinada a resguardar la vivienda familiar. La iniciativa permite que propietarios de una única casa o terreno incorporen su bien al régimen de protección frente a posibles deudas.WhatsApp Image 2026-06-02 at 16.52.27 (1)

Días atrás, Leo Calaianov acompañó al secretario de Gestión de Registros Provinciales, Dr. Matías Figueroa Escauriza, en una nueva entrega del programa. Según destacaron, el objetivo es brindar seguridad jurídica a las familias y evitar los costos que tendría realizar el trámite de manera particular.
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“La vivienda se construye con años de trabajo. Este programa es gratuito y mucha gente todavía no lo conoce. Por eso estamos acercando la información para que más vecinos puedan acceder al beneficio”, expresó Calaianov.WhatsApp Image 2026-06-02 at 16.52.26 (1)

Desde la organización recomendaron a los interesados acercarse al Registro General de la Propiedad, ubicado en 9 de Julio 598 de Venado Tuerto. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

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