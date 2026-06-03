El programa provincial “Protege tu Casa” continúa acercando a los vecinos una herramienta legal destinada a resguardar la vivienda familiar. La iniciativa permite que propietarios de una única casa o terreno incorporen su bien al régimen de protección frente a posibles deudas.

Días atrás, Leo Calaianov acompañó al secretario de Gestión de Registros Provinciales, Dr. Matías Figueroa Escauriza, en una nueva entrega del programa. Según destacaron, el objetivo es brindar seguridad jurídica a las familias y evitar los costos que tendría realizar el trámite de manera particular.





“La vivienda se construye con años de trabajo. Este programa es gratuito y mucha gente todavía no lo conoce. Por eso estamos acercando la información para que más vecinos puedan acceder al beneficio”, expresó Calaianov.

Desde la organización recomendaron a los interesados acercarse al Registro General de la Propiedad, ubicado en 9 de Julio 598 de Venado Tuerto. La atención se realiza de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.