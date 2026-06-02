Un llamativo episodio ocurrido en una escuela de Avellaneda, en el norte de Santa Fe, desencadenó una investigación judicial que culminó con la detención de una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), sospechada de haber filtrado información vinculada a operativos por microtráfico.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando una alumna de sexto grado asistió a clases con una mochila que contenía marihuana y una balanza de precisión. La situación fue advertida por autoridades de la institución educativa, que dieron aviso a la policía y convocaron de inmediato a la madre de la menor.

Según trascendió, la niña explicó que había llevado esos elementos por pedido de su madre. De acuerdo con su relato, la mujer le habría solicitado que los guardara porque ese mismo día se realizarían allanamientos en su vivienda.

La declaración generó preocupación entre los investigadores, ya que los procedimientos judiciales debían mantenerse bajo estricta reserva. A partir de ese momento, la fiscalía inició una investigación paralela para determinar cómo las personas involucradas habían accedido anticipadamente a información confidencial.

Con el avance de las tareas investigativas, surgieron indicios que apuntaron hacia una suboficial de la PDI con acceso a datos sensibles relacionados con la causa. La principal hipótesis sostiene que habría alertado a personas vinculadas a los domicilios investigados, permitiéndoles ocultar pruebas antes de los procedimientos.

La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia busca determinar el alcance de la presunta filtración y las posibles responsabilidades de otras personas involucradas.