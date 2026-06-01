Adolescente asesinada en Misiones: sin pistas ni detenidos

La joven de 17 años estaba desaparecida desde el 17 de mayo en Eldorado. Su cuerpo fue encontrado en un descampado y la Justicia continúa buscando respuestas.
 
Sociedad01/06/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La investigación por el crimen de la adolescente Dulce María Beatriz Candia continúa sin avances concretos en la provincia de Misiones. A más de dos semanas de su desaparición, las autoridades todavía no lograron identificar sospechosos ni determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La joven, de 17 años, había sido vista por última vez el 17 de mayo en la ciudad de Eldorado. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en un descampado del barrio El Tucán, ubicado sobre el kilómetro 4 de esa localidad.

Según trascendió, los investigadores realizaron pericias en la zona y analizaron registros de cámaras de seguridad cercanas. Sin embargo, hasta el momento no surgieron elementos firmes que permitan reconstruir lo ocurrido o identificar a los responsables.

La autopsia confirmó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, descartando la hipótesis de suicidio. Este resultado orientó la causa hacia una investigación por homicidio.

El expediente se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial. Ante la falta de información relevante, las autoridades solicitaron la colaboración de vecinos y posibles testigos, especialmente de quienes cuenten con cámaras de seguridad que hayan registrado movimientos sospechosos en los días previos al hallazgo.

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Firmat: encontraron un tobogán y un sillón en los canales

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El Municipio detectó elementos de gran tamaño obstruyendo desagües durante tareas de mantenimiento. Advierten sobre el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas.
La Municipalidad de Firmat continúa realizando trabajos de limpieza y mantenimiento en los canales y desagües de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua, especialmente ante la llegada de precipitaciones de gran intensidad.
Sin embargo, durante los operativos más recientes, los trabajadores municipales se encontraron con una situación tan llamativa como preocupante. Entre los residuos retirados aparecieron objetos de gran tamaño, como un tobogán y un sillón, que estaban bloqueando parcialmente el paso del agua en distintos sectores de la red de drenaje.
Desde el gobierno local señalaron que este tipo de elementos representa un serio problema para el funcionamiento de los desagües, ya que puede provocar obstrucciones y aumentar el riesgo de anegamientos cuando se registran lluvias abundantes.
En este marco, las autoridades realizaron un llamado a la responsabilidad ciudadana y solicitaron a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública, zanjas o canales. Además, recomendaron que, ante alertas meteorológicas, quienes ya hayan sacado sus bolsas de residuos las vuelvan a ingresar a sus domicilios hasta que finalice el evento climático.
Según indicaron, la colaboración de la comunidad resulta fundamental para mantener la infraestructura hídrica en condiciones y reducir el impacto que pueden generar las tormentas en distintos barrios de la ciudad.
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