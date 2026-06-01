La investigación por el crimen de la adolescente Dulce María Beatriz Candia continúa sin avances concretos en la provincia de Misiones. A más de dos semanas de su desaparición, las autoridades todavía no lograron identificar sospechosos ni determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La joven, de 17 años, había sido vista por última vez el 17 de mayo en la ciudad de Eldorado. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado en un descampado del barrio El Tucán, ubicado sobre el kilómetro 4 de esa localidad.

Según trascendió, los investigadores realizaron pericias en la zona y analizaron registros de cámaras de seguridad cercanas. Sin embargo, hasta el momento no surgieron elementos firmes que permitan reconstruir lo ocurrido o identificar a los responsables.

La autopsia confirmó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, descartando la hipótesis de suicidio. Este resultado orientó la causa hacia una investigación por homicidio.

El expediente se encuentra bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N.º 1 de la Tercera Circunscripción Judicial. Ante la falta de información relevante, las autoridades solicitaron la colaboración de vecinos y posibles testigos, especialmente de quienes cuenten con cámaras de seguridad que hayan registrado movimientos sospechosos en los días previos al hallazgo.