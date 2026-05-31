Santa Fe tendrá una presencia histórica en AgroActiva 2026, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del país. El Gobierno provincial, junto al sector privado y distintas instituciones, desplegará un amplio esquema de participación que incluirá más de 600 empresas, pymes y organizaciones vinculadas a la producción.

De ese total, más de 200 firmas santafesinas exhibirán productos, servicios y desarrollos tecnológicos, mientras que otras 400 empresas e instituciones formarán parte de actividades, rondas de negocios y presentaciones especiales. La propuesta abarcará sectores estratégicos como la metalmecánica, la tecnología aplicada al agro, la producción de alimentos y las energías renovables.

Uno de los anuncios más relevantes será la presentación de un paquete de créditos por $78.000 millones, con bonificaciones de hasta 15 puntos en las tasas de interés. Las líneas estarán orientadas a inversiones productivas, capital de trabajo, transición energética y tecnología aplicada al sector agropecuario.

El acto central será la inauguración oficial del stand provincial, prevista para el miércoles 3 de junio a las 16. Allí se presentarán las herramientas financieras desarrolladas junto al Banco Municipal de Rosario, Banco Santa Fe, Banco Coinag y Banco BICA, entre otras entidades.

El espacio santafesino ocupará 13.800 metros cuadrados distribuidos en seis lotes temáticos que incluirán exposición de empresas, espacios institucionales, rondas de negocios, áreas de financiamiento, tecnología, cultura y emprendedurismo. Además, habrá demostraciones interactivas, actividades técnicas, propuestas gastronómicas y espectáculos culturales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo destacaron que la participación en AgroActiva forma parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad de las empresas santafesinas, fomentar la innovación y ampliar las oportunidades de negocios tanto en el mercado interno como en el exterior.