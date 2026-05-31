La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa desarrollando obras e intervenciones en distintas regiones de la provincia con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y anegamientos. Los trabajos son coordinados por la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas.

El ministro Lisandro Enrico explicó que desde el inicio de la actual gestión se priorizó la infraestructura necesaria para proteger a las localidades más expuestas a eventos climáticos. Según indicó, de las 365 localidades santafesinas se identificaron 100 con mayor riesgo hídrico, de las cuales 76 ya cuentan con obras ejecutadas o en marcha, mientras que las restantes avanzan en distintas etapas de planificación.

Entre las tareas que se realizan se destacan la construcción de desagües pluviales, limpieza y reacondicionamiento de canales, mejoras en alcantarillas y nuevos proyectos destinados a optimizar los sistemas de drenaje.

Desde la Provincia señalaron que las acciones preventivas cobran especial relevancia debido a que, en varias zonas del territorio santafesino, durante los primeros meses del año ya se registraron niveles de precipitaciones superiores a los promedios históricos.

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó el trabajo conjunto realizado con comités de cuenca, municipios y comunas para identificar las áreas más vulnerables y definir prioridades de intervención.

Además, durante 2025 se ejecutaron obras de protección en localidades afectadas por inundaciones, entre ellas María Teresa, Vera y La Chispa. Estos trabajos financiados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se encuentran en la etapa final de ejecución.

En paralelo, la Provincia desarrolla un amplio plan de limpieza y mantenimiento de canales troncales. En el sur santafesino se intervendrán 322 kilómetros de canales con impacto en 48 distritos; en la región centro se licitaron trabajos sobre 356 kilómetros que beneficiarán a 51 localidades; mientras que en el norte continúa el proceso para intervenir otros 259 kilómetros con alcance en 17 distritos.