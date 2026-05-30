Los jubilados y pensionados recibirán en junio una mejora en sus ingresos debido a la combinación de tres factores: el aumento mensual por movilidad, el pago del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos y el cobro del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

La actualización de los haberes se realiza tomando como referencia la inflación registrada por el Indec. Con este ajuste, la jubilación mínima pasará a ubicarse en aproximadamente $206.994, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $165.507. Por su parte, la jubilación máxima superará los $1,39 millones.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos previsionales más bajos. Este refuerzo permitirá que quienes cobran la jubilación mínima alcancen un ingreso total de alrededor de $276.994 antes de sumar el aguinaldo.

A este esquema se agrega el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Debido a los incrementos registrados en los últimos meses, el haber de junio será el que se tome como referencia para el cálculo.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima cobrará en junio cerca de $380.491 entre haber mensual, bono y aguinaldo. En el caso de los beneficiarios de la PUAM, el ingreso total rondará los $318.261.