El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de 1.050 millones de dólares para Argentina, aunque acompañó la decisión con una serie de observaciones críticas vinculadas a la transparencia institucional y la lucha contra la corrupción.

Las advertencias quedaron plasmadas en la segunda revisión del programa económico acordado con el país. Allí, el organismo señaló que todavía existen desafíos importantes en materia de prevención de la corrupción y destacó que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional para 2025.

En el informe técnico, el FMI sostuvo que los sistemas de declaraciones juradas presentan limitaciones en los mecanismos de verificación, poca transparencia, demoras en la publicación de la información y una aplicación desigual de las normas. Además, remarcó que las reglas sobre conflictos de intereses continúan siendo insuficientes y con escasa capacidad de control.

Otro de los puntos señalados fue la independencia del sistema judicial. El organismo expresó preocupación por las demoras en causas de alto perfil y por una rendición de cuentas considerada limitada para los funcionarios de mayor jerarquía. En ese sentido, recomendó fortalecer la autonomía de las fiscalías y mejorar la transparencia judicial.

Por otra parte, el informe también analizó el sistema financiero argentino. El FMI alertó sobre el crecimiento de los créditos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y sobre el aumento de la dependencia bancaria de fuentes de financiamiento de corto plazo. Asimismo, indicó que se están reforzando los controles sobre las entidades financieras no bancarias y el sector fintech, donde los niveles de morosidad son elevados.

En el plano político, el organismo difundió sus observaciones en momentos en que el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.