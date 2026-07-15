La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló una variación del 33,5% durante los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato confirmó una nueva desaceleración en el ritmo de aumento de los precios y representó el registro mensual más bajo de los últimos diez meses. En agosto de 2025, el índice también había sido del 1,9%.

La tendencia descendente se mantuvo por tercer mes consecutivo. Luego del 3,4% registrado en marzo, la inflación fue del 2,6% en abril, del 2,1% en mayo y finalmente bajó al 1,9% en junio.

La inflación núcleo, que excluye los productos estacionales y los precios regulados, presentó una variación del 1,6%. Se trató del menor nivel para esta categoría desde julio de 2025.

Los productos estacionales tuvieron el mayor incremento, con una suba promedio del 3,4%. El resultado estuvo relacionado con los aumentos en verduras y servicios turísticos, aunque fue parcialmente compensado por una baja en las frutas.

Los precios regulados, por su parte, avanzaron un 2,4%, principalmente por los ajustes aplicados en las tarifas de electricidad y en el transporte público.

Recreación y cultura encabezó las subas

La división que registró el mayor aumento durante junio fue Recreación y cultura, con una variación del 4,2%. El incremento estuvo impulsado principalmente por los paquetes turísticos vinculados con la temporada de invierno.

En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,3%.

En el extremo opuesto quedaron Comunicación, con un incremento del 0,9%, y Prendas de vestir y calzado, que presentó una variación de apenas el 0,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los rubros con mayor incidencia en los presupuestos familiares, aumentó un 1,3% y se mantuvo por debajo del índice general.

El tabaco, en tanto, tuvo una suba del 2,1%, explicada por los aumentos aplicados en los cigarrillos después de más de tres meses sin modificaciones significativas.

El dato estuvo dentro de las estimaciones privadas

Las consultoras económicas habían proyectado para junio una inflación de entre el 1,5% y el 2%. Una de las estimaciones más cercanas fue la de C&T, que anticipó una variación del 1,9%.

El economista Javier Bongiovanni, de la Fundación Libertad, señaló que el principal desafío será sostener una inflación mensual inferior al 2% durante los próximos meses.

Desde el Gobierno nacional destacaron la desaceleración y aseguraron que esperan una continuidad de la tendencia. Sin embargo, la evolución dependerá, entre otros factores, del comportamiento del dólar, las tarifas reguladas, los alimentos y los precios estacionales.

Para las familias del sur santafesino, el dato representa una menor velocidad en el aumento del costo de vida, aunque no implica una reducción general de los precios. Los productos y servicios continuaron aumentando, pero a un ritmo menor que en los meses anteriores.