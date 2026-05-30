La declaración jurada patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la atención pública luego de que trascendieran los detalles de su última presentación oficial, realizada en marzo de 2025 ante la Justicia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, Adorni encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas porteñas. El documento refleja la situación patrimonial previa a su llegada a la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025 tras desempeñarse como secretario de Comunicación y Medios.

Según la declaración, el funcionario informó la posesión de dos departamentos. Uno de ellos, adquirido en 2014, del que posee el 50% de la titularidad y que fue valuado en $777.000. El segundo inmueble, comprado en 2016, fue declarado con una valuación de $3.652.682.

En cuanto a sus activos financieros, Adorni declaró US$42.500 en efectivo y una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos con un saldo de US$6.220. De acuerdo con la documentación presentada, ambos montos se mantuvieron sin cambios respecto de la declaración anterior.

Además, consignó $1.950.000 en efectivo y reportó ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia por aproximadamente $40,3 millones.

Uno de los aspectos que generó consultas es la ausencia de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, ya que la propiedad figura a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y no forma parte de los bienes declarados por el funcionario.

La difusión de estos datos se produce en un contexto de cuestionamientos sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. Frente a esas críticas, Adorni aseguró públicamente que no tiene "nada que esconder" respecto de sus bienes y sostuvo que brindará las explicaciones necesarias cuando corresponda.

Hasta el momento, no existe una fecha confirmada para la presentación de una nueva declaración jurada actualizada.