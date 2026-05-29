En una entrevista realizada por Oscar Andrés Canavese en los estudios de Sonic TV, el intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis, realizó un amplio repaso de la actualidad de la localidad y de los proyectos estratégicos que impulsa su gestión para los próximos años.

Durante la charla, Giorgis destacó el crecimiento que experimentó Santa Isabel en materia de infraestructura, con avances en pavimentación, iluminación LED, mejoras hídricas y obras urbanas que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, remarcó que el objetivo central de su gestión va más allá de la obra pública.

En ese sentido, confirmó que el municipio está avanzando en la adquisición de las primeras 13 hectáreas destinadas al futuro parque industrial de la localidad, una iniciativa que definió como un proyecto comunitario desarrollado junto a empresarios e instituciones locales. Según explicó, el objetivo es generar empleo genuino y promover el agregado de valor dentro de Santa Isabel.

Además, adelantó que en las próximas semanas comenzará el proceso para adjudicar alrededor de 80 terrenos a precios accesibles, una propuesta destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia y acompañar el crecimiento de la localidad. A esto se suma la futura puesta en marcha de una Escuela de Oficios que buscará capacitar mano de obra para las futuras demandas productivas.

Otro de los temas abordados fue la educación. Giorgis manifestó su preocupación por los índices de dificultades en lectoescritura que presentan muchos estudiantes al ingresar al nivel secundario y señaló que la gestión trabaja junto a las instituciones educativas para implementar programas de alfabetización y fortalecer las trayectorias escolares.

También reclamó a la provincia la creación de un cargo de vicedirector para la escuela secundaria local, argumentando que permitiría mejorar el acompañamiento pedagógico de los alumnos y aliviar las tareas administrativas que hoy recaen sobre la dirección del establecimiento.

Respecto a la formación superior, cuestionó la eliminación de la tecnicatura en Seguridad e Higiene que funcionaba en la localidad, aunque destacó que el municipio impulsó nuevos convenios con universidades nacionales para garantizar alternativas de estudio a distancia para jóvenes y adultos.

En el plano político, el intendente sostuvo que existe una creciente desconexión entre la dirigencia y las necesidades cotidianas de la población. En ese marco, destacó su participación en el espacio "Vamos Santa Fe" y expresó su respaldo al intendente de Pérez, Pablo Corsalini, como una figura con potencial para proyectarse provincialmente.

Finalmente, Giorgis aseguró que su principal objetivo es consolidar un modelo de desarrollo que permita a los vecinos vivir, trabajar y proyectar su futuro en Santa Isabel. “Queremos generar las condiciones para que nuestra gente viva con orgullo en Santa Isabel, trabaje en Santa Isabel y pueda desarrollar allí su proyecto de vida”, remarcó durante la entrevista.