La concejal Claudia Compañs, representante del bloque UCR, visitó los estudios de Sonic TV para participar de una entrevista con Oscar Andrés Canavese, donde analizó los asuntos más relevantes que se debatieron en la reciente sesión del Concejo Deliberante de Villa Cañás.

Uno de los temas abordados fue la situación vinculada a las obras de pavimento realizadas mediante el sistema de contribución de mejoras. Compañs explicó que el debate surgió a partir de la necesidad de regularizar aspectos administrativos relacionados con obras que ya habían sido ejecutadas con el acuerdo de los vecinos frentistas.

La edil señaló que posteriormente se avanzó en una ordenanza que establece un marco regulatorio para futuras intervenciones de este tipo, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica tanto al municipio como a los contribuyentes.

Otro de los puntos destacados de la entrevista estuvo relacionado con la propuesta de actualización de la Tasa General de Inmuebles Urbanos (TGIU), enviada por el Departamento Ejecutivo para su análisis. Compañs remarcó que el proyecto fue girado a comisión para su estudio y que aún resta evaluar distintos aspectos técnicos y financieros antes de tomar una decisión definitiva.

En ese sentido, sostuvo que Villa Cañás mantiene una de las tasas municipales más bajas de la región y destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre la capacidad contributiva de los vecinos y la necesidad de garantizar recursos para sostener los servicios públicos.

Además, adelantó que el Concejo continúa trabajando en distintas iniciativas vinculadas a los jóvenes, actividades educativas y la actualización de normativas locales, entre ellas el Código de Faltas.

La entrevista permitió conocer en detalle la mirada de la concejal sobre los desafíos actuales de la ciudad y el trabajo legislativo que se desarrolla dentro del Concejo Deliberante.