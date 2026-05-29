El Gobierno nacional definió una estrategia para fortalecer la gestión y avanzar con iniciativas legislativas en los meses previos al inicio formal de la campaña electoral. La decisión surge tras un período marcado por tensiones internas y controversias que impactaron en el funcionamiento diario de la administración.

La iniciativa contempla dos ejes principales. Por un lado, la Casa Rosada busca reactivar la agenda parlamentaria mediante el envío de nuevos proyectos al Congreso. Por otro, pretende acelerar los tiempos de resolución dentro de cada ministerio para mejorar la ejecución de políticas públicas.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo analiza enviar al Parlamento se encuentra una nueva Ley de Sociedades Comerciales impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La propuesta apunta a habilitar la creación de empresas gestionadas mediante herramientas de inteligencia artificial. Además, se estudian modificaciones vinculadas al régimen de Inocencia Fiscal.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomará reuniones de seguimiento quincenales con los responsables de las distintas áreas de gobierno. El objetivo será monitorear el avance de cada cartera, identificar dificultades y fijar metas de mediano y largo plazo.

Desde el entorno del funcionario sostienen que existe conformidad con el trabajo de los ministros, aunque consideran que es posible optimizar los tiempos de respuesta frente a los desafíos de gestión. Para ello, Adorni encabezará encuentros periódicos junto a la vicejefa de Gabinete, Aimé Vázquez, y los equipos técnicos de cada ministerio.

Las reuniones incluirán a los titulares de Economía, Capital Humano, Interior, Justicia, Defensa, Seguridad, Salud, Relaciones Exteriores y Desregulación, en un intento por coordinar acciones y fortalecer la ejecución de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a llegar con una gestión más activa y con avances concretos en materia legislativa antes de que el calendario electoral concentre gran parte de la atención política.