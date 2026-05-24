Argentina dio un paso importante en el desarrollo de la medicina de precisión aplicada al cáncer infantil a través de un programa que permitió obtener mejoras concretas en el diagnóstico y abordaje clínico de pacientes con cuadros complejos.

La iniciativa, denominada COPPA (Colaboración en Oncología Pediátrica de Precisión en Argentina), fue desarrollada por un equipo multidisciplinario integrado por especialistas nacionales y profesionales de distintos países de América Latina. El objetivo fue evaluar la posibilidad de ofrecer estudios de secuenciación genómica sin costo para pacientes pediátricos y determinar su impacto real en la práctica médica.

La secuenciación genómica permite analizar el ADN y ARN de los tumores para identificar alteraciones genéticas específicas. A partir de esa información, los médicos pueden tomar decisiones más precisas y adaptar tratamientos a las características particulares de cada paciente, dejando atrás enfoques generales.

Según los resultados obtenidos, sobre un total de 38 pacientes evaluados, los estudios aportaron información útil para confirmar diagnósticos, redefinir niveles de riesgo e incluso orientar tratamientos específicos. Entre los casos secuenciados localmente, la utilidad clínica alcanzó el 67%.

Por otro lado, los investigadores remarcaron que aún existen desafíos para ampliar estas herramientas, entre ellos las dificultades logísticas, la disponibilidad de tratamientos y la necesidad de fortalecer políticas públicas que permitan integrar este tipo de tecnologías al sistema sanitario.