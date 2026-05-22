En el tercer episodio del programa Mateando, Josefina Rosas recibió a Enzo Guzmán, entrenador de básquet, quien compartió detalles sobre sus inicios en el deporte, su experiencia como formador y el crecimiento que atraviesa actualmente dentro de Sportsman.

Durante la entrevista, Guzmán contó que su vínculo con el básquet comenzó desde muy pequeño, influenciado por el entorno familiar y su cercanía con el Club Olimpia, una institución que atravesaba uno de sus momentos más importantes a nivel deportivo. Esa relación cotidiana con el club y las canchas terminó marcando su camino.

Además, recordó a distintos entrenadores que dejaron una huella en su formación y explicó cómo fue evolucionando el juego con el paso de los años. Según indicó, el básquet actual es mucho más dinámico, con mayor velocidad y menos presencia de jugadores internos tradicionales.

Otro de los temas abordados fue su experiencia reciente en una selección, una etapa que definió como muy positiva por la posibilidad de trabajar con jugadores de distintos clubes y generar nuevos vínculos dentro del deporte.

Actualmente, Guzmán atraviesa su quinta temporada en Sportsman y destacó el crecimiento institucional que viene teniendo el club. Señaló que las mejoras en infraestructura, el desarrollo de nuevas categorías y la competencia en torneos provinciales están fortaleciendo el proyecto deportivo.

Por otra parte, remarcó la importancia de trabajar no solamente lo técnico dentro de una cancha, sino también aspectos personales y emocionales. Entre ellos mencionó el compañerismo, la solidaridad y el manejo de la frustración, una realidad que observa frecuentemente entre los jóvenes deportistas.

Sobre su futuro, el entrenador fue claro respecto a sus objetivos: seguir creciendo y llegar lo más lejos posible dentro de la profesión. Entre sus aspiraciones mencionó la posibilidad de dirigir en categorías superiores, como Liga Argentina o Liga Nacional.