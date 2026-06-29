En un nuevo micro de Farmacia, las farmacéuticas Myriam Dillon y Mónica Zallio abordaron un tema de gran importancia para la salud pública: el cáncer de piel. Durante la charla remarcaron que se trata del tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial y destacaron que la detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Las profesionales recordaron que el 13 de junio se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Piel, una fecha que sirve para reforzar la concientización sobre una enfermedad que, en muchos casos, puede prevenirse con hábitos adecuados. Según señalaron, en Argentina durante 2022 se registraron más de 1.600 casos de melanoma, la forma más agresiva de este cáncer, y las proyecciones indican que esa cifra continuará en aumento en los próximos años.

Uno de los principales mensajes fue que el daño provocado por la radiación ultravioleta es silencioso, acumulativo y no produce dolor inmediato. Los rayos UV afectan el ADN de las células de la piel y las lesiones pueden aparecer muchos años después de la exposición solar.

Dillon y Zallio también hicieron referencia a algunos hábitos culturales muy arraigados, como la búsqueda del bronceado intenso o el uso de camas solares, prácticas que incrementan considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Además, aclararon que la radiación ultravioleta también está presente durante los días nublados y atraviesa las ventanas, por lo que recomiendan utilizar protector solar durante todo el año y no solamente en verano.

Las farmacéuticas explicaron además el método "ABCDE" para reconocer señales de alerta en lunares o manchas de la piel. Entre los aspectos a observar se encuentran la asimetría, los bordes irregulares, los cambios de color, un diámetro superior a seis milímetros y cualquier evolución o modificación de la lesión. También advirtieron que una herida que no cicatriza, un lunar que crece, cambia de aspecto, produce picazón o sangra debe ser motivo de consulta con un dermatólogo.

Como medidas preventivas, recomendaron utilizar protector solar de factor 30 o superior todos los días del año, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, usar sombreros, anteojos con protección UV y ropa adecuada cuando se realizan actividades al aire libre. También insistieron en la importancia de realizar un control dermatológico al menos una vez por año, especialmente en personas con antecedentes familiares de cáncer de piel.

Durante el micro, además, se compartió un testimonio personal que reforzó el mensaje de prevención y concientización, destacando que un diagnóstico precoz permite realizar tratamientos eficaces y mantener una buena calidad de vida. Las especialistas coincidieron en que la palabra "cáncer" suele generar temor, pero remarcaron que, cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de tratamiento y recuperación son mucho mayores.

El mensaje final fue claro: cuidar la piel debe formar parte de la rutina diaria, al igual que otros hábitos de prevención en salud. La consulta médica ante cualquier cambio en lunares o manchas y el uso cotidiano de protector solar son herramientas fundamentales para reducir el riesgo y favorecer un diagnóstico temprano.