Avanzan las obras en la costanera de Coronda

La Provincia de Santa Fe continúa con trabajos de infraestructura urbana en el paseo costero de Coronda. La obra ya alcanzó un 20 % de avance y busca mejorar la circulación y potenciar el turismo local.
 
Santa Fe22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, avanza con la ejecución de obras de cordón cuneta y pavimento articulado en la costanera de Coronda, en el departamento San Jerónimo. Los trabajos se desarrollan sobre la Avenida Costanera “Dr. Héctor López” y actualmente presentan un avance del 20 %.2026-05-22NID_286086O_4

La intervención forma parte del Programa de Obras Urbanas (POU), una herramienta provincial destinada a financiar proyectos locales y mejorar la infraestructura urbana en distintos puntos del territorio santafesino.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que la iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo local y sostuvo que el programa permite brindar respuestas rápidas a las localidades. Además, remarcó que el proyecto busca recuperar y poner en valor uno de los sectores más representativos de Coronda.2026-05-22NID_286086O_2

Según detallaron desde la Provincia, la obra contempla la construcción de pavimento articulado intertrabado, tareas de rectificación de niveles de sumideros y limpieza de desagües pluviales, con el objetivo de mejorar el drenaje y optimizar la circulación vehicular y peatonal.

En este marco, también se busca ordenar el tránsito, mejorar la accesibilidad y fortalecer el perfil recreativo y turístico del paseo costero. Las mejoras permitirán además potenciar la actividad gastronómica y comercial instalada en el sector.2026-05-22NID_286086O_1

Por su parte, el senador departamental Leonardo Diana señaló que el proyecto representa un respaldo importante para la región, mientras que el intendente Ricardo Ramírez aseguró que la intervención forma parte del plan de desarrollo territorial local y tendrá impacto directo tanto para vecinos como para el crecimiento turístico.2026-05-22NID_286086O_5

La inversión provincial destinada a esta obra supera los $903 millones y será ejecutada mediante un esquema de cinco desembolsos para garantizar la continuidad de los trabajos.

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