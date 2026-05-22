Un hombre de 48 años fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Venado Tuerto. La sentencia fue dictada por un tribunal integrado por las juezas Silvina Marinucci, Mariana Vidal y Adrián Godoy, tras un juicio oral que finalizó este jueves.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, quien además representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate judicial. Tras conocerse la resolución, la funcionaria indicó que se logró acreditar la responsabilidad penal del acusado y destacó que la pena aplicada fue cercana a la solicitada por la Fiscalía.

Según se informó, los hechos ocurrieron durante 2023, cuando la víctima transitaba los primeros años de la escuela secundaria. La adolescente vivía en otra localidad y viajaba a Venado Tuerto para visitar a su padre.

De acuerdo con la acusación, los abusos ocurrieron en la vivienda donde residía el hombre. Además, durante las agresiones el condenado utilizaba amenazas para intimidar a la menor y evitar que relatara lo sucedido.

La fiscal detalló que el hombre amedrentaba a la víctima con un cuchillo y le advertía que podría hacerle daño a ella o a su madre si hablaba sobre los hechos.

Meses después, la adolescente logró contar lo ocurrido a su madre, quien realizó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial.

El hombre fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el uso de arma. La Justicia informó únicamente sus iniciales, O.J.C., para preservar la identidad de la víctima y evitar su revictimización.