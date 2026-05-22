El Gobierno auxiliará al PAMI con deuda

Economía dispuso un aporte de $580.000 millones para el PAMI, en medio de reclamos por prestaciones, pagos atrasados y entrega de medicamentos.
 
Economía22/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El Ministerio de Economía dispuso un auxilio financiero de $580.000 millones para el PAMI, con el objetivo de atender obligaciones pendientes con prestadores y proveedores.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Según la normativa, el aporte busca garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en un contexto de fuerte tensión por reclamos vinculados a cortes de atención y falta de entrega de medicamentos.

El financiamiento se realizará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, conocidas como LECAPS. En la práctica, esto implica que el Gobierno nacional tomará nueva deuda en moneda local para asistir al organismo.

El primer tramo será del 33% del total y vencerá el 31 de julio de 2026. El segundo, también del 33%, tendrá vencimiento el 31 de agosto. El 34% restante se cubrirá con letras que vencerán el 30 de septiembre.

La resolución lleva las firmas del secretario de Finanzas, Federico Furiase, y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

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