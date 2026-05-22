Racing empató 2-2 ante Caracas de Venezuela en el estadio Presidente Perón y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026, tras perder toda posibilidad matemática de clasificación a una fecha del final de la fase de grupos.

El encuentro comenzó de manera adversa para el conjunto de Gustavo Costas. Antes del primer minuto de juego, un desafortunado gol en contra de Gabriel Rojas puso en ventaja a la visita. Sin embargo, la reacción llegó rápidamente y apenas tres minutos después Gastón Martirena marcó el empate para devolverle la ilusión a los hinchas.

La Academia tomó protagonismo y logró dar vuelta el resultado a los 36 minutos del primer tiempo mediante un penal ejecutado por Adrián "Maravilla" Martínez, que estableció el 2-1 parcial.

En el complemento, Racing buscó ampliar la ventaja, pero no logró cerrar el partido. A los 29 minutos, Irving Gudiño aprovechó una jugada confusa dentro del área y convirtió el empate definitivo para Caracas.

Con este resultado, Racing quedó en el tercer puesto del Grupo E con cinco unidades y ya sin chances de avanzar, mientras que el conjunto venezolano aseguró su clasificación.