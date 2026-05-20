El Gobierno nacional presentó un proyecto para modificar el régimen de Zona Fría, el sistema que otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios residenciales ubicados en regiones con bajas temperaturas. La propuesta apunta a reducir el alcance actual del beneficio y volver a un esquema más cercano al original.

La iniciativa plantea dejar fuera a provincias y departamentos incorporados durante la ampliación aprobada en 2021. En aquel momento, el universo de beneficiarios pasó de 950 mil a casi 4 millones de hogares, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales de gas del país.

Según el Ejecutivo, la expansión incluyó zonas consideradas templadas, como sectores de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que transformó el esquema en un sistema "fiscalmente insostenible". En este contexto, el proyecto propone mantener el beneficio principalmente para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna.

El secretario de Energía, Daniel González, sostuvo que el objetivo es "normalizar el sector energético" y señaló que la intención es subsidiar únicamente el consumo efectivo de gas y no otros componentes de la factura. También indicó que la medida podría generar un importante ahorro para el Estado.

La modificación podría dejar sin subsidio a aproximadamente 1,2 millones de hogares distribuidos entre distintas provincias, entre ellas Santa Fe. No obstante, quienes acrediten bajos ingresos o determinadas condiciones especiales podrían mantener la ayuda a través del Subsidio Energético Focalizado (SEF). Entre los grupos contemplados figuran familias con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, titulares de Certificados Únicos de Discapacidad, veteranos de Malvinas y hogares registrados en ReNaBaP.

Además, el proyecto prevé analizar compensaciones para provincias con temperaturas elevadas durante el verano, donde el consumo energético aumenta debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración.

Mientras tanto, distintos gobernadores y dirigentes ya expresaron reparos sobre la iniciativa y advirtieron que podría generar un fuerte impacto económico sobre miles de familias.