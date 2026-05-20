El Gobierno de Diego de Alvear avanzó en la firma de un nuevo convenio con organismos provinciales con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas a género y prevención de las violencias.

La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas y programas destinados a la protección, la concientización y el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. Según indicaron desde la gestión local, el acuerdo permitirá incorporar nuevas propuestas que apuntan a generar espacios de formación y trabajo conjunto.

Entre las medidas previstas se encuentran capacitaciones y recursos específicos para prevenir y abordar situaciones de violencia digital, una problemática que en los últimos años comenzó a tener mayor impacto y alcance a través de las nuevas tecnologías.

Además, se desarrollarán espacios de trabajo y talleres destinados a hombres que ejercen violencia, con el propósito de promover cambios de conducta y generar estrategias de prevención.

En este marco, también se incorporarán los Juegos Micaela, una propuesta que incluirá una modalidad virtual para ampliar la participación y facilitar el acceso a más personas.

Por otro lado, se pondrán en marcha cursos autogestionados sobre la Ley Micaela, destinados a clubes, instituciones y espacios laborales de la localidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación y la sensibilización en distintos ámbitos sociales.

Desde el Gobierno local destacaron la importancia del trabajo articulado entre distintos organismos para continuar desarrollando políticas que promuevan el respeto, la igualdad y mayores oportunidades para la comunidad.