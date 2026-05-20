Nuevo convenio para fortalecer políticas de género
El Gobierno de Diego de Alvear avanzó en la firma de un nuevo convenio con organismos provinciales con el objetivo de fortalecer las políticas públicas vinculadas a género y prevención de las violencias.
La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas y programas destinados a la protección, la concientización y el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. Según indicaron desde la gestión local, el acuerdo permitirá incorporar nuevas propuestas que apuntan a generar espacios de formación y trabajo conjunto.
Entre las medidas previstas se encuentran capacitaciones y recursos específicos para prevenir y abordar situaciones de violencia digital, una problemática que en los últimos años comenzó a tener mayor impacto y alcance a través de las nuevas tecnologías.
Además, se desarrollarán espacios de trabajo y talleres destinados a hombres que ejercen violencia, con el propósito de promover cambios de conducta y generar estrategias de prevención.
En este marco, también se incorporarán los Juegos Micaela, una propuesta que incluirá una modalidad virtual para ampliar la participación y facilitar el acceso a más personas.
Por otro lado, se pondrán en marcha cursos autogestionados sobre la Ley Micaela, destinados a clubes, instituciones y espacios laborales de la localidad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación y la sensibilización en distintos ámbitos sociales.
Desde el Gobierno local destacaron la importancia del trabajo articulado entre distintos organismos para continuar desarrollando políticas que promuevan el respeto, la igualdad y mayores oportunidades para la comunidad.