El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, homologó el reciente acuerdo salarial alcanzado entre el gremio bancario y las cámaras empresariales.

Con esta actualización correspondiente al mes de abril, los trabajadores del sector bancario alcanzarán un salario mínimo inicial de $2.319.195,20, una cifra que supera ampliamente los dos millones de pesos mensuales.

Según informó el sindicato liderado por Sergio Palazzo, el incremento acordado fue del 2,6% y alcanza a todas las remuneraciones brutas mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas.

En este marco, el gremio precisó que el aumento acumulado durante el primer cuatrimestre de 2026 llegó al 12,3%, consolidando una nueva mejora en los ingresos del sector.

Por otro lado, el acuerdo también estableció el piso económico para el tradicional bono por el Día del Bancario, uno de los beneficios históricos de la actividad. El monto inicial quedó fijado en $2.067.482,29, aunque podrá actualizarse si la inflación supera los porcentajes acordados durante el año.

Además, desde La Bancaria señalaron que la negociación salarial continúa abierta. Según indicaron, durante la segunda quincena de junio volverán a reunirse con las cámaras empresariales para discutir nuevos esquemas de actualización salarial.