Choque y vuelco de camiones cerca de Rufino

Un siniestro vial entre dos transportes de carga ocurrió durante la noche del lunes sobre Ruta 33. Uno de los vehículos terminó lateralizado y uno de los choferes sufrió lesiones.
 
Regionales19/05/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Un accidente entre dos camiones se registró durante la noche de este lunes en inmediaciones de las rutas 33 y 7, dentro de la jurisdicción de la ciudad de Rufino.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 a la altura del kilómetro 528 de la Ruta Nacional 33, cuando por causas que todavía son materia de investigación colisionaron dos transportes de carga.702214756_18085868666377787_6095753162560135713_n

Según las primeras informaciones, uno de los vehículos involucrados fue un camión Mercedes Benz con acoplado, conducido por un chofer oriundo de San Rafael, Mendoza. El otro rodado era un camión Iveco manejado por un hombre domiciliado en General Villegas, provincia de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, uno de los camiones quedó detenido sobre la calzada mientras que el otro despistó, salió de la ruta y terminó lateralizado sobre una cuneta al costado del camino.702009828_18085868657377787_308705384757144637_n

Además, se informó que uno de los conductores sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica en el lugar. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las heridas.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, servicios de emergencia, efectivos policiales y personal de Guardia Provincial, quienes realizaron tareas de asistencia y control del tránsito para evitar mayores complicaciones en la circulación.

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Choque de camiones en Ruta 8

SOFIA ZANOTTI
Regionales19/05/2026
El siniestro ocurrió durante la madrugada entre Venado Tuerto y Santa Isabel. Uno de los choferes resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Santa Isabel.
 
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