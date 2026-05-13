Las hermanas Ayelén y Rocío González estuvieron presentes en los estudios de Sonic TV para participar de una extensa entrevista con Oscar Andrés Canavese, en la que abordaron temas relacionados con la espiritualidad, la energía y los procesos personales de sanación.

Durante la charla, presentaron “Dualidad Frecuencial”, un espacio que impulsan de manera conjunta y que, según explicaron, está orientado al acompañamiento espiritual y energético de las personas. Allí trabajan con herramientas vinculadas a registros akáshicos, armonización de espacios y mediumnidad.

En la entrevista, ambas relataron cómo comenzaron a experimentar distintas percepciones desde muy jóvenes y cómo, con el paso del tiempo, fueron comprendiendo esas experiencias y transformándolas en un camino de ayuda hacia otras personas.

“Sentíamos cosas similares y entendimos que vibrábamos en la misma frecuencia”, señalaron durante la conversación, donde además remarcaron la importancia de trabajar “desde el amor y la luz”.

Por otro lado, explicaron que muchas de las sesiones que realizan se llevan adelante de manera online, ya que consideran que “la energía trasciende las distancias” y que las conexiones espirituales pueden darse sin necesidad de encuentros presenciales.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista se dio cuando hablaron sobre la mediumnidad y la posibilidad de recibir mensajes a través de sueños o percepciones vinculadas a personas fallecidas. En ese sentido, aclararon que siempre trabajan respetando el libre albedrío y el proceso emocional de cada persona.

Oscar Andrés Canavese, conductor de la entrevista, destacó la apertura del espacio para abordar este tipo de temas y reflexionó sobre la importancia de escuchar experiencias que puedan servir como herramienta de contención o acompañamiento para quienes atraviesan distintos procesos personales.

La entrevista completa podrá verse a través de las plataformas digitales de Sonic TV.