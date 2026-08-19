Hablar inglés, compartir un café y animarse a conversar sin estar pendiente de cada error gramatical. Esa es la propuesta de “Chit Chat”, una iniciativa coordinada por Ana Isabel “Anabela” Sarbach que se desarrolla en la librería Gato Eterno de Venado Tuerto.

Durante una entrevista en Mano a Mano, Sarbach explicó que el proyecto surgió a comienzos de 2025 a partir de una charla con Gabriela Polinori, docente de inglés y escritora, con quien compartió durante años la actividad académica en el profesorado de inglés de Venado Tuerto.

La propuesta encontró su espacio en Gato Eterno, librería ubicada sobre calle Alvear, entre Belgrano y Casey, cuyos responsables son Mateo y Rafael Sevilla.

El nombre “Chit Chat” hace referencia en inglés a una conversación cotidiana, informal y distendida, concepto que resume el espíritu de los encuentros.

Hablar antes que corregir

La particularidad de la iniciativa es que no funciona como una clase tradicional de idiomas. Durante los encuentros, la única condición es intentar comunicarse en inglés desde el comienzo hasta el final.

“La idea no es estar corrigiendo a quien hable, es compartir el inglés que sabemos cada uno”, explicó Sarbach.

De esta manera participan personas con conocimientos avanzados, intermedios o elementales. Incluso quienes todavía no se sienten seguros para hablar pueden sumarse, escuchar al resto y comenzar a participar progresivamente.

La docente remarcó que el objetivo es reproducir situaciones reales de comunicación, similares a las que pueden presentarse durante un viaje o al encontrarse con una persona de otra nacionalidad.

En esos casos, sostuvo, lo fundamental no pasa por alcanzar una construcción gramatical perfecta, sino por conseguir comunicarse.

Encuentros preparados, pero con conversaciones libres

Aunque el formato busca ser espontáneo, Sarbach explicó que cada encuentro tiene una preparación previa.

Como coordinadora lleva distintos temas, preguntas y materiales para estimular la conversación y evitar que el diálogo se detenga. Sin embargo, los participantes tienen libertad para llevar la charla hacia otros temas.

“Uno tiene la flexibilidad de que, como en toda conversación, empezás hablando de un tema y terminás hablando de cualquier otra cosa”, señaló.

Los grupos son reducidos para garantizar que todos puedan intervenir. Tampoco existe una obligación de asistir de manera consecutiva: cada participante puede sumarse a los encuentros que desee.

Actualmente, “Chit Chat” se realiza los segundos jueves de cada mes en Gato Eterno y reúne no solamente a vecinos de Venado Tuerto, sino también a personas provenientes de localidades de la región, entre ellas Villa Cañás.

Los encuentros incluyen además la posibilidad de compartir un café mientras se desarrolla la conversación.

La posibilidad de llegar a Villa Cañás

Durante la entrevista, Sarbach adelantó que existe la posibilidad de organizar en el futuro alguna experiencia similar en Villa Cañás, ampliando así una propuesta que comenzó en Venado Tuerto y que busca generar un espacio diferente para quienes quieren mantener o mejorar el uso cotidiano del inglés.

“Chit Chat” está abierto a personas con distintos conocimientos del idioma y, según explicó su coordinadora, no existe un nivel mínimo como requisito.

El concepto es sencillo: hablar, escuchar y utilizar el inglés como una herramienta real de comunicación, dejando de lado el temor a equivocarse.