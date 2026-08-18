Yamil García, hijo de Claudio “Turco” García y Mariela Prieto, anunció este martes que será padre y generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la familia.

La noticia tiene una particularidad: Mariela se encuentra participando de Gran Hermano y, debido a las reglas de aislamiento del reality, todavía no sabe que se convertirá en abuela.

Yamil confirmó el embarazo a través de sus redes sociales junto a su pareja.

“Hoy queremos compartir con ustedes una de las noticias más lindas de nuestras vidas: ¡VAMOS A SER PAPÁS! Te esperamos llenos de amor, con los brazos abiertos y llenos de ilusión”, escribió.

El Turco García fue uno de los primeros integrantes de la familia en celebrar públicamente el anuncio. En cambio, Mariela permanece sin contacto con el exterior.

Tras conocerse la noticia, algunos seguidores del programa comenzaron a pedir en redes sociales que la producción evalúe una excepción para comunicarle la novedad. Por el momento, no existe confirmación de que Gran Hermano vaya a modificar las reglas del aislamiento.

Una historia vinculada con Venado Tuerto

Mariela Prieto y el exfutbolista llevan cerca de tres décadas de relación y atravesaron diferentes momentos personales y familiares.

En distintas entrevistas, Prieto contó que durante una etapa compleja vinculada con los problemas de adicciones que atravesó García decidieron alejarse de Buenos Aires y radicarse durante un tiempo en Venado Tuerto.

“Fue muy complicado. Lo saqué de Buenos Aires para que se alejara del entorno y nos instalamos en Venado Tuerto. Dejamos todo acá para poder empezar una nueva vida”, recordó en declaraciones realizadas tiempo atrás.

Ahora la familia atraviesa una nueva etapa con la llegada del primer hijo de Yamil, aunque Mariela deberá esperar para conocer oficialmente la noticia mientras continúe dentro del reality.