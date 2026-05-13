Limbo Producciones continúa apostando al teatro independiente en Villa Cañás y ya prepara el estreno de una nueva propuesta para este 2026. En una entrevista realizada en los estudios de Sonic TV junto a Oscar Andrés Canavese, la directora Loreley Lluy y el actor Alejandro Carmarán adelantaron detalles de la obra “Mi mujer se llama Mauricio”, que llegará al escenario del Centro Cultural durante junio.

Durante la charla, ambos repasaron el recorrido del grupo teatral y destacaron el crecimiento que tuvo Limbo Producciones en los últimos años, consolidándose como uno de los espacios culturales independientes de la ciudad. Lluy explicó que la obra fue elegida luego de varias gestiones para obtener los derechos de autor y remarcó que se trata de una comedia con gran reconocimiento nacional.

“Nos embarcamos en esta obra que es hermosa”, expresó la directora, quien además explicó que el trabajo del grupo se sostiene de manera autogestionada y abierta a nuevos integrantes. “Siempre hicimos convocatorias abiertas, se puede sumar el que quiera”, señaló durante la entrevista.

Por su parte, Alejandro Carmarán contó cómo fue su experiencia personal dentro del teatro y definió la actividad como “un cable a tierra”. Además, destacó el acompañamiento del público local y el impacto positivo que generan las comedias en la ciudad. “La gente va predispuesta a reírse, le gusta”, afirmó.

La obra tendrá dos funciones programadas: el sábado 6 de junio a las 21 y el domingo 14 de junio a las 20 horas en el Centro Cultural de Villa Cañás. Las entradas podrán conseguirse a través de los integrantes del elenco y de la producción.

El elenco de “Mi mujer se llama Mauricio” estará integrado por Claudia Llorenti, Verónica De Inocenti, Bernarda Tavanni, Juan Ignacio Jacobo, Alejandro Carmarán, Ezequiel Gligli, Federico Muahuad y Miguel Montenegro, bajo la dirección de Loreley Lluy.

Además, desde Limbo Producciones adelantaron que durante el resto del año impulsarán nuevas propuestas de entrenamiento teatral y talleres actorales abiertos a toda la comunidad, con el objetivo de seguir fomentando la participación cultural en la ciudad.