En una nueva edición de Mano a Mano, Belinda compartió su historia personal y habló sobre un mundo que todavía genera curiosidad, dudas y diferentes miradas: la espiritualidad, la videncia y las denominadas lecturas energéticas.

Durante la entrevista explicó que comenzó a experimentar estas sensaciones desde muy pequeña.

“Desde niña nací con esto y me afectaba emocionalmente porque era difícil procesarlo”, relató. Según contó, durante años atravesó un proceso complejo para comprender lo que le ocurría e incluso realizó consultas con profesionales de la salud mental.

Belinda sostuvo que con el tiempo decidió aceptar esa sensibilidad como parte de su vida. “Si yo me niego es como que me enfermo yo misma, porque estoy negando algo que me pertenece”, afirmó.

¿Qué es una lectura energética?

Según explicó durante la charla, una de las herramientas que utiliza es observar la escritura o escuchar la voz de una persona para intentar interpretar aspectos de su personalidad y de su estado emocional.

Belinda señaló que, desde su perspectiva, determinados gestos, tonos de voz o formas de expresarse pueden permitirle percibir características de quien consulta.

También remarcó que su tarea no consiste en resolver los problemas de otras personas.

“Yo puedo decirle: ‘Mirá, te pasa esto, podés hacer esto’, pero está en su decisión y determinación”, explicó.

Para ella, cada persona debe asumir sus propias decisiones y utilizar una consulta como una orientación, no como una solución automática.

Espiritualidad y una mirada sobre la vida

Durante la entrevista también habló sobre el concepto de energía, el aura y la posibilidad de una continuidad espiritual después de la muerte, cuestiones que forman parte de sus creencias personales.

Belinda afirmó que puede percibir diferentes colores en lo que denomina el aura de las personas y relacionarlos con distintos estados emocionales o espirituales.

Además, sostuvo que uno de los principales mensajes que intenta transmitir es evitar dañar a los demás y transformar las experiencias negativas.

“Lo bueno es reflexionar y aprender de los errores, corregirse y entregar algo bueno de nuestra parte”, señaló.

Una experiencia que también dejó lugar a lo personal

La conversación incluyó además experiencias familiares relacionadas con pérdidas de seres queridos y situaciones interpretadas como posibles señales emocionales o espirituales.

Belinda sostuvo que este tipo de experiencias pueden tener diferentes significados para quienes las atraviesan.

La entrevistada también reconoció que existe desconfianza alrededor de estas prácticas y admitió que hay personas que pueden aprovecharse de quienes buscan respuestas.

“Hay mucha gente chanta”, expresó durante la charla.

El encuentro dejó abierta la posibilidad de una nueva entrevista para profundizar sobre algunos de estos temas que, entre creencias, experiencias personales y escepticismo, continúan despertando interés.