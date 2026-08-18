Un motociclista debió ser trasladado para recibir atención médica durante la noche de este martes 18 de agosto luego de protagonizar un accidente de tránsito en calle 63, entre 48 y 46, de Villa Cañás, donde la motocicleta que conducía colisionó contra un perro.

La información fue confirmada en el lugar a Novedades del Sur por Mariano Laselli, encargado de la salida de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, quien explicó que la institución fue convocada a partir del aviso realizado por vecinos.

“Fuimos convocados por vecinos por un accidente en la vía pública, una moto que colisiona con un perro en calle 63 entre 48 y 46”, detalló Laselli durante el contacto realizado minutos después de la intervención.

Al arribar los servicios de emergencia, el conductor de la motocicleta se encontraba consciente, aunque presentaba diferentes traumatismos como consecuencia del impacto y posterior caída.

Según indicó el integrante de Bomberos, luego de las primeras tareas de asistencia se determinó su traslado a través del servicio de emergencias 107, acompañado por personal médico, para una evaluación más completa de las lesiones.

Durante la entrevista realizada en el lugar, Laselli aclaró que en ese momento todavía no disponía de información oficial sobre la marca o cilindrada de la motocicleta.

Posteriormente, Novedades del Sur pudo establecer en el lugar que el rodado involucrado era una Honda Titan 150 de color negro. Este dato corresponde al relevamiento efectuado por el medio y no formó parte de la información inicial proporcionada por Bomberos.

Hasta el momento no se informó oficialmente la identidad de la persona involucrada ni se precisó el alcance de los traumatismos sufridos. Tampoco fueron difundidos detalles sobre el estado del animal tras el impacto.

La intervención movilizó nuevamente a los servicios de emergencia de Villa Cañás ante un siniestro ocurrido dentro del casco urbano.

El estado de salud del motociclista y la eventual existencia de nuevas precisiones médicas quedarán sujetos a la información que pueda conocerse durante las próximas horas.

Audio de Jose Juarez: