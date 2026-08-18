La investigación judicial iniciada en Villa Cañás por el presunto robo cometido contra un adulto mayor sumó este martes 18 de agosto nuevos elementos. El fiscal coordinador Iván Raposo confirmó a Novedades del Sur que L.G. fue imputada por tres hechos y que, tras la audiencia cautelar, recuperó la libertad bajo una caución real superior a los $20 millones.

El primero de los hechos atribuidos se remonta a enero de 2025. Según explicó Raposo, la Fiscalía sostiene que L.G. habría sustraído cheques pertenecientes al adulto mayor y que al menos tres de esos documentos posteriormente fueron utilizados para realizar pagos en comercios de Villa Cañás.

El fiscal mencionó operaciones realizadas en Pinturería Nuevo Tiempo, Luque Motos y otro establecimiento comercial. De acuerdo con la acusación, cuando la víctima tomó conocimiento de que los valores habían ingresado al cobro manifestó que no los había emitido y desconoció las firmas incorporadas.

La Fiscalía atribuyó por este episodio los delitos que Raposo describió como hurto y falsificación de instrumento privado.

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Además, la acusación incorporó un hecho de amenazas. Según la versión fiscal, cuando el adulto mayor reclamó por los cheques, la mujer le habría advertido que revelaría públicamente la relación que mantenían y habría realizado otras expresiones intimidatorias.

El tercer episodio es el ocurrido durante la noche del 7 de agosto, que motivó la detención conocida días atrás. La Fiscalía sostiene que L.G. habría suministrado una sustancia con efectos somníferos al hombre y aprovechado su estado para sustraer dinero. La investigación había sido presentada inicialmente bajo la calificación provisoria de robo simple.

Raposo señaló este martes que la imputación refiere a aproximadamente $7 millones y US$4.000. La cifra difiere de la información conocida al comienzo de la investigación, cuando se habían mencionado aproximadamente $4 millones y US$7.000.

El adulto mayor había permanecido internado en un sanatorio de Firmat después del episodio. Según informó ahora el fiscal, recibió el alta la semana pasada y se encuentra nuevamente en su domicilio. En la audiencia, uno de sus hijos expuso ante el juez sobre la edad y situación de vulnerabilidad de su padre.

En cuanto a la situación de L.G., terceros cercanos ofrecieron como caución una Ford EcoSport y un acoplado, cuyos valores superarían conjuntamente los $20 millones. El juez aceptó la garantía y dispuso que pueda continuar el proceso en libertad.

Según Raposo, se tuvo en cuenta que la imputada no registra otras causas en trámite y que no se advirtieron riesgos procesales suficientes para mantenerla detenida. Además, deberá cumplir reglas de conducta durante el proceso y un eventual incumplimiento podría modificar su situación cautelar.

La investigación continúa abierta. Las conductas descriptas corresponden a la acusación formulada por la Fiscalía y deberán ser acreditadas judicialmente. L.G. mantiene su presunción de inocencia mientras no exista sentencia firme.