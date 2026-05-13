El Tribunal de Paso de los Libres condenó a Federico Duarte a 20 años de prisión por el asesinato de Jorge Alfredo Duarte, un compañero de trabajo con quien mantenía conflictos personales. El hecho ocurrió en julio de 2024 en la provincia de Corrientes.

La investigación determinó que el acusado asesinó a la víctima y luego ocultó el cuerpo enterrándolo bajo una carpeta de cemento en el patio trasero de su vivienda. El cadáver fue encontrado días después, tras la denuncia por desaparición.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Manuel Pardo, Isidro Ramón Quebedo y Marcelo Ramón Fleitas, quienes consideraron a Duarte autor penalmente responsable de homicidio simple agravado por el uso y portación de arma de fuego.

Durante el juicio, el fiscal Facundo Alfredo Sotelo sostuvo que el ataque no fue producto de un impulso momentáneo. “Estamos hablando de dos disparos con arma de fuego y un ataque con saña hacia la víctima”, expresó al solicitar la pena de 20 años de prisión.

Por su parte, la querella pidió una condena mayor y señaló que el acusado habría intentado escapar hacia Monte Caseros luego del crimen. En tanto, la defensa argumentó que Duarte actuó bajo un “estado emocional desbordado” y solicitó la pena mínima.

La autopsia confirmó que la víctima recibió dos disparos en la cabeza, varias puñaladas y un golpe con una piedra antes de ser enterrada.

En su declaración ante el tribunal, Federico Duarte confesó el crimen y pidió perdón. “Perdí la cabeza literal y jamás pensé que terminaría así”, manifestó durante la audiencia.

Según trascendió, víctima y victimario trabajaban en una empresa recolectora de muestras para análisis de laboratorio y mantenían diferencias relacionadas con la posible venta de una motocicleta.

Además, en la causa también había sido acusada Andrea Fernanda Franco, aunque finalmente fue absuelta por falta de pruebas y tras el retiro de la acusación.