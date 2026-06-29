Prohíben salir del país a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, los imputados deberán cumplir restricciones para desplazarse dentro del país.

La Justicia federal prohibió la salida del país del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, de su exesposa Jesica Cirio y de la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa en la que son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien además dispuso que los imputados no podrán alejarse más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa. También deberán informar con anticipación cualquier viaje que implique permanecer fuera de sus viviendas durante más de 24 horas.

La medida alcanza además a Luciano y Rodrigo Insaurralde, así como a Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío. La prohibición de salida del país ya fue comunicada a la Dirección Nacional de Migraciones para hacer efectiva la restricción.

La investigación tomó un nuevo impulso en los últimos días tras la incorporación de videos en los que se observan fajos de dólares, considerados de interés para la causa.

Días atrás, el fiscal Sergio Mola había solicitado la detención de Insaurralde al considerar que existía riesgo de que pudiera ocultar pruebas relevantes para la investigación. Sin embargo, el juez rechazó ese pedido y resolvió imponer restricciones de movimiento mientras continúa el proceso judicial.

Como parte de las medidas ordenadas, también se dispuso una inspección ocular en la vivienda donde presuntamente fueron registrados los videos incorporados recientemente al expediente.