Villa Cañás realizará una nueva capacitación sobre manipulación segura de alimentos

La Municipalidad de Villa Cañás, a través del Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM), llevará adelante una nueva capacitación sobre manipulación segura y saludable de los alimentos. Se trata de la segunda edición del curso en lo que va del año y tendrá lugar los martes 14 y miércoles 15 de julio.

Las jornadas se desarrollarán en el Club Argentino de Servicio (CAS), en el horario de 13.30 a 17, y estarán dirigidas a representantes de comercios, responsables de comedores escolares y comunitarios, instituciones de la tercera edad y referentes vinculados al área de salud.

Durante la capacitación se brindarán herramientas para fortalecer las buenas prácticas en la manipulación de alimentos y prevenir enfermedades transmitidas por su consumo.

Entre los contenidos que se abordarán se encuentran microbiología de los alimentos, clasificación y fisiología de los microorganismos, enfermedades transmitidas por los alimentos, planes de limpieza y desinfección, además de buenas prácticas de manufactura.

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse comunicándose al teléfono 450201, interno 620, o enviando un correo electrónico a [email protected]. La capacitación forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover la seguridad alimentaria y garantizar una correcta manipulación de los alimentos en distintos ámbitos de la comunidad.