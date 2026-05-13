Un operativo de control realizado este lunes por la noche permitió rescatar más de 500 aves silvestres que eran transportadas de manera ilegal por la autopista Rosario-Santa Fe.

El procedimiento tuvo lugar a la altura del kilómetro 22, en el peaje de Timbúes, donde personal de la Guardia Provincial, junto a la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y Gendarmería Nacional, detuvo la marcha de un camión Scania con acoplado.

El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, oriundo de Avellaneda, quien circulaba desde el norte provincial con destino a Buenos Aires. En un primer momento, el chofer declaró que transportaba caños plásticos para acueductos.

Sin embargo, durante la inspección, los efectivos escucharon ruidos extraños provenientes del acoplado. Al revisar la carga, encontraron 20 cajas de cartón con agujeros, donde estaban ocultas las aves en condiciones precarias.

Ante el hallazgo, intervino la Fiscalía Federal en turno, que ordenó el secuestro de los ejemplares por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna.

El conductor y el material secuestrado fueron trasladados inicialmente a la dependencia de Gendarmería en Oliveros para continuar con las actuaciones correspondientes.

Las aves fueron derivadas a la sede del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ubicada bajo el Puente Rosario-Victoria, donde se realizó la asistencia y el recuento final.

Según informaron, se rescataron 513 ejemplares, de los cuales 430 estaban vivos y 83 no sobrevivieron al traslado. Entre las especies identificadas había cardenales, cardenillas sin copete, loros y aves del tipo “mixto”.