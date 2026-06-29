Un nene de un año murió tras caer a un pozo ciego en la casa de su abuelo

Un niño de apenas un año y cuatro meses falleció este fin de semana luego de caer a un pozo ciego en la vivienda de su abuelo materno, ubicada en la ciudad de Añatuya, en la provincia de Santiago del Estero.

El dramático episodio ocurrió en una casa del barrio Campo Rosso, donde el hombre, de 49 años, había recibido la visita de su hija, de 27, junto a su pequeño hijo.

Según la investigación, el menor salió solo al patio de la vivienda durante la tarde. Al advertir que no estaba, su madre comenzó a buscarlo junto a su padre y, en medio de la desesperación, ambos descubrieron que el niño había caído dentro del pozo ciego.

De inmediato, el abuelo y la madre lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Zonal de Añatuya. Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación, aunque no logró revertir el cuadro y finalmente confirmó el fallecimiento.

Tras la tragedia, efectivos policiales iniciaron las actuaciones correspondientes. Por disposición de la fiscal a cargo de la causa, se ordenó realizar pericias en la vivienda, tomar declaración a los familiares y efectuar la autopsia al cuerpo del menor para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

Una vez concluidos los estudios forenses, los restos del niño serán entregados a su familia para su despedida.