La Municipalidad de Villa Cañás, a través de las direcciones de Deportes y de Cultura y Educación, organizó una agenda de actividades recreativas para las vacaciones de invierno destinada a niños, niñas y sus familias.

La programación incluirá jornadas de juegos y música en distintos espacios públicos de la ciudad, además de funciones de cine infantil y teatro en el Centro Cultural Municipal.

Como parte de las propuestas, el jueves 16 de julio se presentará el proyecto "Encadenando Pasados", a cargo de los arqueólogos Juan David Ávila y Mariela Gallego, con una actividad pensada para acercar a los más chicos al patrimonio y la historia.

Durante las jornadas también participarán emprendedores locales con venta de tortas y carros pochocleros.

Cronograma de actividades

• Martes 7: Juegos en la Plazoleta Barrio Pardo.

• Miércoles 8: Cine infantil – "Súper Mario Galaxy", en el Centro Cultural Municipal.

• Viernes 10: Juegos en la Plaza "Luis Lavelli", barrio FONAVI.

• Domingo 12: Teatro – "El Rey León, el musical", en el Centro Cultural Municipal.

• Martes 14: Juegos en la Plaza "Pachamama", barrio 4 Hectáreas.

• Jueves 16: Juegos en la Plaza Malvinas Argentinas, barrio Norte, con la participación del proyecto "Encadenando Pasados".