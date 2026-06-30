Acusado de intentar secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora aseguró que quiso robarle

El hombre fue detenido tras el ataque ocurrido en Ingeniero Budge. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y la Justicia continúa investigando el caso.

Un hombre acusado de intentar secuestrar a una adolescente en la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, negó la acusación y sostuvo que su intención era únicamente cometer un robo. Según declaró tras ser detenido, el forcejeo con la joven ocurrió porque la víctima se resistió al asalto.

El episodio ocurrió la semana pasada en la intersección de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner. Una cámara de seguridad registró el momento en que una camioneta Renault Kangoo gris se detuvo de manera repentina y uno de sus ocupantes descendió para sujetar a la adolescente e intentar llevarla por la fuerza hacia el vehículo.

La joven logró resistirse y escapar antes de ser subida a la camioneta. Tras el ataque, el conductor aceleró y huyó del lugar, mientras la víctima sufrió algunos golpes como consecuencia del forcejeo.

Las imágenes fueron fundamentales para el avance de la investigación. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora logró identificar al sospechoso y localizar la camioneta presuntamente utilizada durante el hecho.

De acuerdo con la investigación, la adolescente no reside en ese barrio y se encontraba allí para visitar a su novio, en la zona de Olimpo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que busca determinar con precisión cuál fue el delito cometido. Además, los investigadores analizan si el detenido podría estar vinculado con otros episodios similares ocurridos en la zona sur del conurbano bonaerense.