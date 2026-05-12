Trump confirmó conversaciones con Cuba tras meses de tensión

Trump confirmó que retomará conversaciones con Cuba

El presidente de Estados Unidos aseguró que mantendrá contactos con el gobierno cubano y afirmó que la isla “está pidiendo ayuda”.

El presidente de Donald Trump anunció este martes que su administración retomará conversaciones con Cuba, en un giro dentro de la relación bilateral marcada por fuertes tensiones políticas y económicas en los últimos meses.

“¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, expresó Trump durante una declaración pública en la que además calificó a la isla como “un país en quiebra”.

Se trata de la primera vez que el mandatario estadounidense reconoce públicamente la existencia de contactos con el gobierno cubano. Días atrás, las autoridades de Cuba habían confirmado una reunión bilateral desarrollada el 21 de abril en La Habana.

El anuncio llega luego de varias declaraciones polémicas del mandatario republicano, quien en reiteradas oportunidades había endurecido su postura hacia el gobierno cubano e incluso lanzó amenazas sobre un eventual control de la isla.

Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la agenda de las futuras conversaciones ni cuáles serán los principales temas a tratar entre ambos gobiernos.

La relación entre Estados Unidos y Cuba atraviesa una etapa de fuerte incertidumbre, marcada por sanciones económicas, restricciones comerciales y tensiones diplomáticas que se mantienen desde hace décadas