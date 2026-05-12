El tatuador Iván de Quilmes denunció públicamente a Duki por el uso presuntamente indebido de algunos de sus diseños en productos oficiales y colaboraciones comerciales del artista.

Según explicó en un descargo publicado en Instagram, el conflicto gira en torno al reconocido tatuaje de alas que el músico lleva debajo de sus ojos, una obra creada por el tatuador y que, de acuerdo con su versión, fue utilizada en merchandising y campañas junto a marcas como Adidas, New Era y Netflix sin autorización formal ni compensación económica.

Iván sostuvo que durante mucho tiempo intentó resolver la situación de manera privada. Incluso compartió capturas de conversaciones donde el propio Duki reconocería el inconveniente y le habría prometido que su equipo se comunicaría para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, el tatuador aseguró que nunca recibió una respuesta concreta y que los diseños continuaron siendo utilizados en distintos productos oficiales del artista.

“Hace bastante tiempo me vienen diciendo que me van a reconocer y pagar lo que me corresponde por mi arte”, escribió en sus redes sociales. Además, expresó que siente que su trabajo fue aprovechado sin consentimiento y que la situación “nunca fue solamente por plata”.

En su publicación, también mostró productos vinculados al artista donde aparecen diseños similares a los tatuajes reclamados. Entre ellos, una gorra valuada en casi 100 mil pesos y una riñonera con un prendedor inspirado en el mismo dibujo.

Finalmente, Iván confirmó que inició acciones legales por daños y perjuicios con el asesoramiento de abogados especializados en propiedad intelectual.