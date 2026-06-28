Una réplica volvió a sacudir Venezuela y complicó las tareas de rescate

Una nueva réplica sísmica volvió a generar preocupación este domingo en Venezuela, donde los equipos de emergencia trabajan contrarreloj tras los devastadores terremotos registrados el miércoles pasado.

El movimiento, de magnitud 4,9, tuvo su epicentro en el mar Caribe, frente a la costa central venezolana, y ocurrió mientras se desarrollaban las tareas de rescate en las zonas más afectadas. Como medida preventiva, varios operativos debieron suspenderse de manera momentánea.

Aunque las autoridades no informaron nuevos daños de gravedad, el temblor fue percibido con intensidad en distintas ciudades y provocó momentos de tensión entre rescatistas y vecinos que permanecen cerca de edificios colapsados.

El Gobierno venezolano confirmó que el saldo de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 asciende a 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridas, mientras continúan las labores para localizar posibles sobrevivientes.

Los organismos sismológicos recordaron que las réplicas son habituales luego de un terremoto de gran magnitud y recomendaron a la población mantenerse alejada de estructuras dañadas debido al riesgo de nuevos derrumbes.

Las brigadas de rescate siguen trabajando en las áreas más afectadas, aunque las constantes réplicas dificultan las tareas y mantienen en alerta tanto a los equipos de emergencia como a los habitantes de las zonas castigadas por el desastre.

Para los lectores del sur santafesino, la noticia refleja la magnitud de una de las mayores tragedias naturales registradas recientemente en América Latina y el amplio operativo humanitario internacional que continúa desplegándose para asistir a la población afectada.