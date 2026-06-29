La muerte de Ernestina Pais, ocurrida el pasado viernes tras un accidente en el que su vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa en San Isidro, dejó inconclusos varios proyectos personales y profesionales que la periodista impulsaba con entusiasmo.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la conductora estaba escribiendo un libro sobre su vida, además de desarrollar un guion inspirado en la historia de su padre. También tenía previsto realizar un viaje junto a él en los próximos meses.

La información fue revelada por la actriz Romina Gaetani, amiga y compañera de elenco de Pais en la obra "El divorcio del año", durante el último adiós realizado en el Cementerio de la Chacarita, donde sus restos fueron despedidos antes de ser inhumados en el Panteón de Actores.

"Había encontrado en ella un apoyo emocional muy grande. Una gran compañera, un sostén muy grande, una nueva amiga. Una mujer donde me sentía reflejada en muchísimas cosas", expresó Gaetani al recordar el vínculo que habían construido.

Además, destacó el buen momento que atravesaba Ernestina: "Estaba muy feliz, con mucho entusiasmo. Estaba escribiendo un libro sobre su vida, un guion sobre su padre, planeando un viaje con él. Feliz con la gira y de estar trabajando".

A lo largo de su carrera, Ernestina Pais fue una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina y también habló públicamente sobre los momentos difíciles que atravesó, entre ellos su lucha contra el alcoholismo y distintos problemas de salud mental.

En los últimos años había transformado esa experiencia en un mensaje de acompañamiento para otras personas, destacando la importancia de las redes de apoyo, los grupos de ayuda y las terapias grupales en su proceso de recuperación.