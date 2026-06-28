Milei prepara cambios en el Gabinete y Santilli asumiría como jefe de Gabinete

El Gobierno nacional avanza en una nueva reorganización del Gabinete tras la salida de Manuel Adorni y todo indica que Diego Santilli será el próximo jefe de Gabinete, en un movimiento con el que la administración de Javier Milei busca recuperar la iniciativa política.

De acuerdo con fuentes oficiales, el anuncio de la designación podría realizarse este domingo, mientras que la jura y la asunción quedarían previstas para los primeros días de la próxima semana.

La reestructuración también implicaría el regreso del Ministerio del Interior al ámbito de la Jefatura de Gabinete. Aunque se nombraría un nuevo ministro para esa cartera, Santilli conservaría el control político del área, en un esquema similar al que funcionó anteriormente entre Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

Santilli llegó al Ministerio del Interior en octubre de 2025, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Desde entonces consolidó su vínculo con el presidente Javier Milei y con Karina Milei y Santiago Caputo, integrantes del denominado "triángulo de hierro".

De concretarse el nombramiento, Santilli se convertirá en el cuarto jefe de Gabinete de la actual gestión y tendrá la responsabilidad de fortalecer la coordinación política del Ejecutivo.

Mientras tanto, el presidente permaneció este sábado en la Quinta de Olivos. Aunque existían versiones sobre una despedida formal de Adorni, finalmente no hubo encuentro público ni foto oficial.

En redes sociales, Milei compartió mensajes de respaldo al ex funcionario. Karina Milei destacó su compromiso con el Gobierno y sostuvo que atravesó un "difícil e inmerecido momento" junto a su familia. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "la confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio", publicación que también fue replicada por el mandatario.

Cabe señalar que, hasta el momento, el nombramiento de Santilli no fue oficializado por el Gobierno nacional.