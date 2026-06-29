Encontraron el cuerpo de una mujer en un basural y sospechan de un femicidio

El hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa en un basural del barrio Villa del Parque, en la ciudad de Santa Fe, conmocionó a la comunidad y dio inicio a una investigación judicial que apunta a esclarecer un posible caso de femicidio.

El descubrimiento se produjo durante la jornada del domingo y motivó un importante operativo policial en la zona. Personal de la Policía de Santa Fe y de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar para preservar la escena, realizar las primeras pericias y recolectar pruebas que permitan avanzar con la causa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la realización de la autopsia y otras medidas periciales para establecer tanto la identidad de la víctima como las causas de su muerte.

Uno de los principales objetivos de los investigadores es determinar si el cuerpo corresponde a una mujer de 32 años cuya desaparición fue denunciada por su familia el sábado. Desde ese momento, se había desplegado un operativo de búsqueda bajo estricta reserva.

Los familiares aportaron información sobre las características físicas de la mujer, la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer y los lugares que frecuentaba. Todos esos datos ahora forman parte de la investigación y serán comparados con los resultados de las pericias forenses.

Además de la autopsia, los especialistas realizarán estudios de identificación mediante huellas dactilares para confirmar oficialmente la identidad de la víctima. El informe forense también será determinante para establecer cómo ocurrió la muerte y definir si la causa será formalmente investigada como un femicidio.

Mientras tanto, una persona permanece detenida y es investigada por su presunta participación en este hecho, además de otros delitos que también son analizados por la Fiscalía.

La situación procesal del sospechoso dependerá de los resultados de las pericias y de las pruebas que se incorporen durante las próximas horas.

Por el momento, la investigación continúa bajo un fuerte hermetismo mientras los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la mujer y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.