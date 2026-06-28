El papa León XIV envió ayuda a Venezuela y pidió solidaridad internacional

El papa León XIV anunció el envío de una ayuda económica inicial de 100.000 euros para asistir a las víctimas del terremoto que afectó a Venezuela y pidió a la comunidad internacional acompañar al país ante la emergencia humanitaria.

El aporte será canalizado a través de la Limosnería Apostólica y fue definido luego de consultas entre el Vaticano, el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo.

Al finalizar el rezo del Ángelus, el Pontífice manifestó en español su cercanía con los venezolanos afectados por los sismos registrados el 24 de junio, que golpearon principalmente al estado de La Guaira y dejaron, hasta el momento, más de 1.400 víctimas fatales, además de numerosos heridos y graves daños materiales.

"Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia", expresó León XIV, quien también agradeció el trabajo de los equipos de rescate y asistencia.

Durante la clausura del Consistorio extraordinario, el Papa volvió a referirse a la situación y reiteró el pedido para que "no falte la solidaridad de la comunidad internacional hacia esa querida nación".

En tanto, el nuncio apostólico en Caracas aseguró que el Santo Padre sigue de cerca la evolución de la emergencia y alentó a la población a mantener la esperanza.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana convocó para este domingo una Jornada de Oración por las comunidades afectadas en Caracas, La Guaira, Puerto Cabello, Morón y Tucacas. Los obispos expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestaron su apoyo a los damnificados y a quienes participan en las tareas de asistencia.